Models: 2009-‘10 Golf, Jetta and Rabbit models with the 2.5L CBUA engine.

Condition: DTC P0145 (Oxygen Sensor Circuit Bank 1-Sensor 3 Slow Response) is stored in the ECM. No other fault codes are present.

Cause: The monitoring strategy that occurs between the rich-lean phases is too slow.

Correction: Reflash the ECM with the latest software from Volkswagen.

Courtesy of MotoLogic.